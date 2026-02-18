Harmonic Aktie
Ausblick: Harmonic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Harmonic äußert sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,099 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 141,5 Millionen USD – ein Minus von 36,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harmonic 222,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,431 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,330 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 555,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 678,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
