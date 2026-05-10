Ausblick: Harmonic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Harmonic wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,115 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Harmonic 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 23,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 102,2 Millionen USD gegenüber 133,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,563 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 469,6 Millionen USD, gegenüber 360,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at