WKN DE: A2QBSF / ISIN: US4131971040

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Harmony Biosciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Harmony Biosciences wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,875 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,850 USD erwirtschaftet wurden.

Harmony Biosciences soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 240,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie, gegenüber 2,51 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 865,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 714,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

