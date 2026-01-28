Ausblick: Harris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Harris wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Harris ein EPS von 2,37 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,52 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,77 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,65 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 21,33 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at