Harris Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Harris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Harris wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,53 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,04 USD je Aktie erzielt worden waren.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,42 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,59 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,87 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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