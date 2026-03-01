Harrow Aktie

WKN DE: A2PBJD / ISIN: US4158581094

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Harrow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harrow stellt am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,368 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harrow noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 90,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 34,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 66,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber -0,490 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 273,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 199,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Harrow Inc Registered Shs

Analysen zu Harrow Inc Registered Shs

Harrow Inc Registered Shs

