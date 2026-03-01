Harrow Aktie
Ausblick: Harrow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Harrow stellt am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,368 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harrow noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 90,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 34,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 66,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber -0,490 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 273,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 199,6 Millionen USD generiert worden waren.
