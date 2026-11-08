Harrow Aktie
WKN DE: A2PBJD / ISIN: US4158581094
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Harrow präsentiert Quartalsergebnisse
Harrow wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,194 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 98,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 37,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Harrow einen Umsatz von 71,6 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,083 USD je Aktie, gegenüber -0,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 349,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 272,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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