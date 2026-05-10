Ausblick: Harrow vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Harrow äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,354 USD. Dies würde einen Gewinn von 29,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Harrow -0,500 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent auf 52,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,471 USD aus. Im Vorjahr waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 351,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 272,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at