Ausblick: Harsco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harsco präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Harsco für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,227 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 559,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Harsco für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 550,9 Millionen USD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,710 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,24 Milliarden USD, gegenüber 2,34 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at