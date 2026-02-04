Harsha Engineers International Aktie

Harsha Engineers International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DUVT / ISIN: INE0JUS01029

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Harsha Engineers International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harsha Engineers International stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,00 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 36,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,93 INR erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,39 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Harsha Engineers International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,82 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,67 INR aus. Im Vorjahr waren 9,81 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 15,35 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 13,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

