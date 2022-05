Ausblick: Harte-Hanks gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harte-Hanks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 43,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 45,8 Millionen USD aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie, gegenüber 2,64 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 203,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 194,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at