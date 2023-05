Ausblick: Harte-Hanks legt Quartalsergebnis vor

Harte-Hanks präsentiert in der am 02.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 50,6 Millionen USD gegenüber 49,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie, gegenüber 4,75 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 223,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 206,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at