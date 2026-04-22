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WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hartford Financial Services Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hartford Financial Services Group wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hartford Financial Services Group 2,15 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,35 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 29,79 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 28,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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