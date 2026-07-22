Ausblick: Hartford Financial Services Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hartford Financial Services Group wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 24 Analysten von einem Gewinn von 3,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,44 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28,82 Milliarden USD, gegenüber 28,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at