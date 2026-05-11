Harvard Bioscience Aktie
WKN DE: A423J5 / ISIN: US4169062043
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Harvard Bioscience stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Harvard Bioscience lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,620 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -11,400 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Harvard Bioscience 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 21,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Harvard Bioscience 21,8 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,375 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -12,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 88,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 86,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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