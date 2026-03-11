Harvard Bioscience Aktie

Harvard Bioscience für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578107 / ISIN: US4169061052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Harvard Bioscience stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harvard Bioscience lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Harvard Bioscience die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Harvard Bioscience noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,94 Prozent auf 23,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Harvard Bioscience noch 24,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie, gegenüber -0,280 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 85,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 94,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Harvard Bioscience Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Harvard Bioscience Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Harvard Bioscience Inc. 0,44 -0,90% Harvard Bioscience Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen