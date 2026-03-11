Ausblick: Harvard Bioscience stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harvard Bioscience lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Harvard Bioscience die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Harvard Bioscience noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,94 Prozent auf 23,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Harvard Bioscience noch 24,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie, gegenüber -0,280 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 85,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 94,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at