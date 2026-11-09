Harvard Bioscience Aktie
WKN DE: A423J5 / ISIN: US4169062043
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Harvard Bioscience verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Harvard Bioscience präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,330 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Harvard Bioscience 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 21,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Harvard Bioscience 20,6 Millionen USD umsetzen können.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,067 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -12,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 89,8 Millionen USD, gegenüber 86,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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