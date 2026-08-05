Ausblick: Harvia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Harvia wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,307 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,60 Prozent auf 52,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,79 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 225,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 198,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at