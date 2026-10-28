Harvia Aktie
WKN DE: A2JF1C / ISIN: FI4000306873
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Harvia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Harvia lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Harvia die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,476 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Harvia ein EPS von 0,330 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 56,0 Millionen EUR gegenüber 46,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 EUR, gegenüber 1,41 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 229,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 198,9 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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