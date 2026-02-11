Harvia Aktie

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Harvia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Harvia öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,430 EUR je Aktie gegenüber 0,290 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Harvia in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 55,5 Millionen EUR im Vergleich zu 51,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 EUR, gegenüber 1,30 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 200,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 175,2 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

