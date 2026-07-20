Ausblick: Hasbro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hasbro wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,16 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hasbro einen Verlust von -6,100 USD je Aktie eingefahren.

Hasbro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 980,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,300 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 5,00 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at