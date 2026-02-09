Ausblick: Hasbro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hasbro präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,955 USD je Aktie gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,26 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,99 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,75 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,52 Milliarden USD, gegenüber 4,14 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at