Ausblick: Hasbro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hasbro wird am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hasbro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 969,2 Millionen USD – ein Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hasbro 887,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD, gegenüber -2,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at