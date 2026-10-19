Ausblick: Hasbro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hasbro wird am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,86 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hasbro noch 1,64 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,06 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at