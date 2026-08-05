Ausblick: Haseko legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Haseko wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 55,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 46,34 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent auf 305,11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 257,01 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 204,54 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.376,26 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.273,14 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at