Ausblick: Haseko präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haseko wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Haseko im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82,19 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 58,93 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Haseko in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 358,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 340,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 227,59 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 126,20 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1.247,84 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1.177,35 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at