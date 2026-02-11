Ausblick: Haseko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Haseko lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Haseko die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Haseko für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,690 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 291,40 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Haseko einen Umsatz von 277,99 Milliarden JPY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 228,39 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 126,20 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.250,50 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.177,35 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at