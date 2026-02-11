Haseko CorpShs Aktie
WKN: 860797 / ISIN: JP3768600003
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Haseko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Haseko lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Haseko die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten schätzen, dass Haseko für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,690 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 291,40 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Haseko einen Umsatz von 277,99 Milliarden JPY eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 228,39 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 126,20 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.250,50 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.177,35 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haseko CorpShs
|
11.02.26
|Ausblick: Haseko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Haseko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Haseko stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Haseko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Haseko CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Haseko CorpShs
|18,70
|-3,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.