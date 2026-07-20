Hatsun Agro Product Aktie

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WKN DE: A14057 / ISIN: INE473B01035

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hatsun Agro Product präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hatsun Agro Product wird am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,10 INR je Aktie gegenüber 6,07 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 28,23 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,90 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,99 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,98 Milliarden INR, gegenüber 99,59 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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