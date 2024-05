Ausblick: Hav Group AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Hav Group AS Registered lädt am 30.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,290 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Hav Group AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 148,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 34,66 Prozent gesteigert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,90 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 888,0 Millionen NOK, gegenüber 615,4 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at