Ausblick: Havells India legt Quartalsergebnis vor

Havells India wird am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,79 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,55 INR erwirtschaftet worden.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,55 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Havells India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 65,11 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 34 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,50 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 26,95 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 260,11 Milliarden INR, gegenüber 224,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at