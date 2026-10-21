Havells India Aktie

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WKN DE: A12ATC / ISIN: INE176B01034

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Havells India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Havells India wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,33 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Havells India noch 5,09 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,51 Prozent auf 57,12 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Havells India noch 47,79 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 34 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,70 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 26,95 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 38 Analysten auf durchschnittlich 260,74 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 224,96 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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