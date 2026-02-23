Ausblick: Haverty Furniture Companies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Haverty Furniture Companies wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,480 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Haverty Furniture Companies 0,490 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 197,5 Millionen USD gegenüber 184,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber 1,19 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 754,6 Millionen USD im Vergleich zu 722,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at