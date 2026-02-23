Haverty Furniture Companies Aktie
WKN: 889712 / ISIN: US4195961010
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Haverty Furniture Companies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Haverty Furniture Companies wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,480 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Haverty Furniture Companies 0,490 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 197,5 Millionen USD gegenüber 184,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber 1,19 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 754,6 Millionen USD im Vergleich zu 722,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haverty Furniture Companies Inc.
|
07:01
|Ausblick: Haverty Furniture Companies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Haverty Furniture Companies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Haverty Furniture Companies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Haverty Furniture Companies Inc.
|26,18
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.