Haverty Furniture Companies Aktie
WKN: 889712 / ISIN: US4195961010
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Haverty Furniture Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Haverty Furniture Companies gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,261 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 192,0 Millionen USD gegenüber 181,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 809,5 Millionen USD, gegenüber 759,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Haverty Furniture Companies Inc.
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07:01
|Ausblick: Haverty Furniture Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.02.26
|Ausblick: Haverty Furniture Companies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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