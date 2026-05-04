Ausblick: Haverty Furniture Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Haverty Furniture Companies gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,261 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 192,0 Millionen USD gegenüber 181,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 809,5 Millionen USD, gegenüber 759,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at