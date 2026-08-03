Haverty Furniture Companies Aktie
WKN: 889712 / ISIN: US4195961010
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Haverty Furniture Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Haverty Furniture Companies wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.
Haverty Furniture Companies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 797,1 Millionen USD, gegenüber 759,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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