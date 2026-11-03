Haverty Furniture Companies Aktie
WKN: 889712 / ISIN: US4195961010
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Haverty Furniture Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Haverty Furniture Companies wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,420 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture Companies 0,280 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 194,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 206,9 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 806,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 759,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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