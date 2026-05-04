Haverty Furniture C a Aktie
WKN: 938472 / ISIN: US4195962000
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Haverty Furniture gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Haverty Furniture lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Haverty Furniture die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,261 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,74 Prozent auf 192,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture noch 181,6 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 809,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 759,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haverty Furniture Co IncShs -A-
|
07:01
|Ausblick: Haverty Furniture gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Haverty Furniture gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Haverty Furniture Co IncShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Haverty Furniture Co IncShs -A-
|21,50
|-1,60%