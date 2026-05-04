Haverty Furniture C a Aktie

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WKN: 938472 / ISIN: US4195962000

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Haverty Furniture gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Haverty Furniture lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Haverty Furniture die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,261 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,74 Prozent auf 192,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture noch 181,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 809,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 759,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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