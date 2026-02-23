Ausblick: Haverty Furniture gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Haverty Furniture wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Haverty Furniture 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 197,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Haverty Furniture 184,4 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie, gegenüber 1,15 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 754,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 722,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at