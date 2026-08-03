Haverty Furniture C a Aktie
WKN: 938472 / ISIN: US4195962000
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Haverty Furniture präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Haverty Furniture präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture 0,150 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,51 Prozent auf 189,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture noch 181,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 797,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 759,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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