Ausblick: Haverty Furniture präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haverty Furniture präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,51 Prozent auf 189,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture noch 181,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 797,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 759,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at