Ausblick: Haverty Furniture präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haverty Furniture wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,420 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 206,9 Millionen USD gegenüber 194,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 806,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 759,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net