Ausblick: Havila Kystruten AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Havila Kystruten AS Registered wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -8,550 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -8,000 NOK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 284,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 96,9 Millionen NOK. Dementsprechend geht der Experte bei Havila Kystruten AS Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 372,4 Millionen NOK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -36,640 NOK aus, während im Fiskalvorjahr -46,000 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 387,7 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at