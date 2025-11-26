Havila Kystruten AS Registered Shs Aktie
Ausblick: Havila Kystruten AS Registered legt Quartalsergebnis vor
Havila Kystruten AS Registered wird am 27.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 NOK gegenüber -11,000 NOK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 584,0 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 502,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,9 Millionen NOK in den Büchern standen.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -34,330 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -46,000 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,85 Milliarden NOK, gegenüber 387,7 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
