Ausblick: Havila Kystruten AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Havila Kystruten AS Registered wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -4,900 NOK gegenüber -3,860 NOK im Vorjahresquartal.

Havila Kystruten AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 414,1 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 315,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -10,435 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -62,580 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,97 Milliarden NOK, gegenüber 507,9 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at