Havila Kystruten AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A41U71 / ISIN: NO0013696799
|
27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Havila Kystruten AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Havila Kystruten AS Registered wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -4,900 NOK gegenüber -3,860 NOK im Vorjahresquartal.
Havila Kystruten AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 414,1 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 315,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -10,435 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -62,580 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,97 Milliarden NOK, gegenüber 507,9 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Havila Kystruten AS Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Havila Kystruten AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Havila Kystruten AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Havila Kystruten AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Havila Kystruten AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Havila Kystruten AS Registered Shs
|5,20
|20,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schlussendlich stabil -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.