Ausblick: Havila Kystruten AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Havila Kystruten AS Registered veröffentlicht am 30.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,174 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,110 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Havila Kystruten AS Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 293,7 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 579,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Havila Kystruten AS Registered 43,2 Millionen NOK umsetzen können.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,273 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,180 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,65 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 216,1 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at