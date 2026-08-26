Ausblick: Havila Kystruten AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Havila Kystruten AS Registered öffnet am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,530 NOK je Aktie gegenüber -15,900 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 498,5 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 490,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 84,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -14,275 NOK, gegenüber -62,580 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,94 Milliarden NOK im Vergleich zu 507,9 Millionen NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at