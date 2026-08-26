Havila Kystruten AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A41U71 / ISIN: NO0013696799
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Havila Kystruten AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Havila Kystruten AS Registered öffnet am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,530 NOK je Aktie gegenüber -15,900 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 498,5 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 490,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 84,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -14,275 NOK, gegenüber -62,580 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,94 Milliarden NOK im Vergleich zu 507,9 Millionen NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Havila Kystruten AS Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Havila Kystruten AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Havila Kystruten AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Havila Kystruten AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Havila Kystruten AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Havila Kystruten AS Registered Shs
|4,66
|-2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.