Ausblick: HawkEye 360 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HawkEye 360 öffnet am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,108 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 45,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 71,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HawkEye 360 einen Umsatz von 26,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,127 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 213,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 117,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at