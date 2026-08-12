HawkEye 360 Aktie
WKN DE: A42BX1 / ISIN: US4202011056
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: HawkEye 360 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
HawkEye 360 öffnet am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,108 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 45,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 71,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HawkEye 360 einen Umsatz von 26,6 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,127 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 213,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 117,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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