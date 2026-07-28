Ausblick: Hawkins gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hawkins wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hawkins noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Hawkins 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 313,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hawkins 293,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,91 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,08 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at