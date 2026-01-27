Ausblick: Hawkins mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hawkins wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,744 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 252,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 226,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,04 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,09 Milliarden USD, gegenüber 974,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at