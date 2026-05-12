Ausblick: Hawkins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hawkins gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,754 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hawkins 0,780 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 255,3 Millionen USD gegenüber 245,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD, gegenüber 4,03 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 974,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at