Hawkins Aktie
WKN: 923728 / ISIN: US4202611095
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hawkins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hawkins gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,754 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hawkins 0,780 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 255,3 Millionen USD gegenüber 245,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD, gegenüber 4,03 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 974,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hawkins IncShs
|
12.05.26
|Ausblick: Hawkins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: Hawkins mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hawkins IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Hawkins IncShs
|137,00
|-3,32%