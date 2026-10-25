Hawkins Aktie

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WKN: 923728 / ISIN: US4202611095

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Hawkins zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hawkins wird am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hawkins 1,08 USD je Aktie vermeldete.

Hawkins soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 302,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,91 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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