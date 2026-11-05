Ausblick: Haypp Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Haypp Group Registered wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,449 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 199,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 SEK erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,22 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 28,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 952,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,00 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,39 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,83 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,85 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net